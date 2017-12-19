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BBP Çekerek Kongresi yapıldı

BBP Çekerek ilçe kongresi tamamlandı. Büyük ilgi gören kongrede Tahsin Ünal yeniden başkanlığa seçilerek, güven tazeledi.

BBP Çekerek Kongresi yapıldı

BBP Çekerek ilçe kongresi tamamlandı. Büyük ilgi gören kongrede Tahsin Ünal yeniden başkanlığa seçilerek, güven tazeledi.

19 Aralık 2017 Salı 07:00
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BBP Çekerek Kongresi yapıldı

Kongrenin divan başkanlığı görevini üstlenen BBP Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Şenliler, Batı’nın ve özellikle ABD’nin soğuk savaş sonrasında, Sovyet Blokunun yıkılması ile gerçek yüzünü ortaya çıkardığını, suni bir İslamofobi anlayışı yaratarak, İslam düşmanlığını körükleyen bir anlayışı hayata geçirdiğini söyledi. Şenliler, İslam’ın ilk kıblesi olan Kudüs’te yapılmak istenen oyunlara dikkat çekti, Batı’nın İslam düşmanlığı gerçeğine vurgu yaptı. Şenliler, Alperen gençlerin bu ülkenin geleceği olduğunu, ülkenin teminatı olduğunun altını çizdi.

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