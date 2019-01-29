BBP adaylarını belirliyor

BBP, AK Parti kökenli birçok ismi aday göstererek seçim yarışına ortak oldu. BBP, ilçe ve beldelerde aday belirleme çalışmalarını hızlandırdı. AK Parti’den istifa ederek BBP’ye katılan birçok siyasetçiye BBP rozeti takan İl Başkanı Kemal Korkmaz, il adayını da kısa sürede ilan edeceklerini ifade etti. İl Başkanı Korkmaz, Kadışehri Belediye Başkanı ve başkan adayı Davut Karadavut, Gülşehri Beldesi Belediye Başkanı Cemalettin Bakır’ı BBP saflarına kattı. Ayrıca AK Parti’den aday adayı olan, listelerde kendine yer bulamayan Ahmet Köroğlu Saraykent BBP Belediye Başkan adayı, Üzeyir Arslan Sorgun BBP Belediye Başkan adayı oldu. Kemal Korkmaz, partisinin diğer adaylarını şöyle sıraladı: Sarıkaya Karayakup Beldesi Hidayet Kolver, Çekerek Baydiğin İmdat Ceylan, Boğazlıyan Yamaçlı İbrahim Özsoy, Çayıralan Konuklar Mustafa Akpınar, Çekerek Özükavak Feridun Aktay, Akdağmadeni Ozan Mustafa İleri, Sorgun Eymir Cengiz Ünsal, Sorgun Gülşehri Cemalettin Bakır. Haber: Mustafa TEKER