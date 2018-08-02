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Bayram, bağımsız aday

YOZGAT’ta yapılacak yerel seçimler öncesi esnaf Davut Bayram Bağımsız Belediye Başkan Adayı olduğunu ilan etti.

Bayram, bağımsız aday

YOZGAT’ta yapılacak yerel seçimler öncesi esnaf Davut Bayram Bağımsız Belediye Başkan Adayı olduğunu ilan etti.

02 Ağustos 2018 Perşembe 07:00
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Bayram, bağımsız aday

Yozgat’ta yerel seçimler öncesi ilk adaylık açıklaması Yozgatlı esnaflardan Davut Bayram’dan geldi. Yozgat kamuoyu tarafından sevilen ve sayılan esnaf Davut Bayram, yapılacak yerel seçimlerde Bağımsız Belediye Başkan Adayı olduğunu duyurdu. Yaptığı istişareler sonucu, yapılacak yerel seçimlere bağımsız aday olarak katılma kararı aldığını söyleyen Davut Bayram, “Bismillah diyerek 2019 yerel seçimlerinde Yozgat Belediye başkanı olmak için dost, arkadaş ve hemşerilerimizle geniş istişareler neticesinde adım attım. Allah utandırmasın” dedi.

Seçim kampanyası sürecinde proje ve vaatlerini açıklayacağını, vizyon ve misyonunu ortaya koyacağını ifade eden Davut Bayram, “Lâkin önce Cumhurbaşkanı yardımcısı hemşerimizin dediği gibi 'zihniyet değiştirme' mevzusunu ele alacağım. Bunu sağlamak amacıyla; Öncelikle olumsuz eleştiri ve suçlamaları bir tarafa bırakarak karşılıklı oturup konuşmaya başlamalıyız.  Birbirimizi sözümüzü kesmeden, karşı çıkmadan, anlamaya çalışarak dinlemeliyiz. Empati yaparak karşımızdakinin farkına varmalıyız. Karşımızdakinin onurunu kırmadan ve iyi niyetle yaklaşarak doğru söylediğini kabul ve tasdik etmeliyiz” şeklinde konuştu.

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