Başvurular devam ediyor

Yozgat’ta Galip Bulut, Yozgat Belediye Başkanlığı aday adaylığı için başvuru dilekçesini İl Başkanı Celal Köse’ye teslim etti. Yerköy ilçesinde ise işadamı Ayhan Çelik Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvurusunda bulundu. Daha önce bağımsız belediye başkan adayı olan, AK Parti’den milletvekili ve belediye başkanlığı için aday adaylığı bulunan Çelik, hedefini ‘’Yerköy halkına 7/24 hizmetin sunmak, yaşanır bir Yerköy ilçesini tesis etmek istiyorum. ‘Ben de Yerköylüyüm’ diyen herkesten destek bekliyorum’’ diye özetledi. Sarıkaya ilçesinde ise, daha sonra Yozgat’ta da görev yapan Çorum Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Duran Cesur, Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvurusunda bulundu. Cesur, Sarıkaya ilçesine hizmet için göreve talip olduğunu belirterek, başvuru dilekçesini AK Parti İlçe Başkanlığına teslim etti.