Başkentte tanıtıldılar

MHP Genel Merkezi tarafından organize edilen, MHP lideri Devlet Bahçeli ve partililerin katılımıyla gerçekleştirilen tanıtım toplantısında Yozgatlı adaylar da yer aldı.

Toplantının açılış konuşmasını hemşerimiz MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz yaptı.

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef’in de hazır bulunduğu toplantıda Yozgat Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdemir, ilçe ve belde adayları tek tek sahneye çağırılarak Türkiye’ye takdim edildi.

MHP Yozgat İl Başkanlığı da bugün saat 13.00 de Cumhuriyet Alanı karşısında bulunan seçim karargahının açılışını gerçekleştirecek.