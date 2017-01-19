‘Başkanlığa Hayır!’ dediler

Yozgat’ta Atatürkçü Düşünce Derneği, Alevi Kültür Derneği, CHP, Eğitim İş Sendikası, Türk Hava Kurumu(THK) ve Büro İş Sendikası bir araya gelerek ortak bir platform oluşturdu. Cumhuriyet Alanı’nda toplanan platform mensupları adına Eğitim İş Sendikası Şube Başkanı Sedat Tuygun basın açıklaması gerçekleştirdi.





Sedat Tuygun yaptığı açıklamada söz konusu değişiklikte ‘cumhurbaşkanı’ tabiri kullanılmasına rağmen, içeriğin ‘başkanlık’ sistemi olduğunu ve söz konusu değişikliğin bir ‘rejim’ değişikliği olduğunu söyledi.





“BÜTÜN YETKİLER BİR KİŞİDE”

Tuygun, bütün yetkilerin bir kişinin elinde toplanacağını ve açıkça tek adam rejimi önerildiğini savundu.

Türkiye’de siyasal rejimin bazı eksiklikleriyle birlikte demokratik bir cumhuriyet olduğunu belirten Tuygun: “Bu değişiklik eksik demokrasiyi de sonlandırıp, otoriter-totaliter bir anayasal zemini oluşturacaktır” dedi.





Cumhuriyetin kurulduğu günden bu yana egemenliği saraydan alıp, halka verme ve demokratikleşme çizgisini benimsediğini hatırlatan Sedat Tuygun, görüşülen değişiklikte ise egemenliğin tekrar halktan alınıp, bir kişiye verileceğini ve demokrasiye yönelen gidişin kesintiye uğrayacağını ifade etti.

Sedat Tuygun, getirilmek istenen sistemde başbakan ve bakanlar kurulu sisteminin kaldırılacağını, yürütmenin tek başına cumhurbaşkanına bırakılacağını, cumhurbaşkanının istediği kadar yardımcı ve tüm üst düzey bürokratları atayabileceğinin uyarısını yaptı.





“Cumhurbaşkanı tek başına ‘ferman’ niteliğinde kararnameler çıkarabilecek” diyen Eğitim İş Sendikası Şube Başkanı Tuygun: “Cumhurbaşkanı istediği zaman meclisi feshedebilecektir. İstediği zaman OHAL ilan edebilecektir. Genelkurmay Başkanı doğrudan cumhurbaşkanına bağlı olacaktır. Cumhurbaşkanına bağlı DDK doğrudan idari soruşturmalar yapacaktır. Cumhurbaşkanı bütçeyi düzenleyebilecek, ek mali yükümlülükler getirebilecek, uluslararası anlaşmaları tek başına yapabilecektir” şeklinde konuştu.





“TARAFSIZLIK BİTECEK”

Platformda bulunan Yozgatlı STK’lar adına konuşan Sedat Tuygun, düzenlemeyle cumhurbaşkanının bütünleştirici tarafsızlığının kaldırılacağını ve aynı zamanda parti başkanı olacağını hatırlattı.





Tuygun, bu sayede cumhurbaşkanının milletvekillerini de belirleyebileceğini ve meclisi de kendisinin oluşturacağının uyarısını yaptı.





Sedat Tuygun, meclisin yasa çıkarmanın yanında ikici asli görevi olan ‘yürütmeyi denetleme’ görevinin değişiklikle son bulacağını, güvenoyu, gensoru ve bakanların düşürülmesi imkanının da ortadan kalkacağını savundu.





Tuygun, ayrıca cumhurbaşkanının işlediği bir suçtan yargılanmasının ortadan kaldırıldığını ve bunun için 600 milletvekilinden 400 milletvekilinin oyu ile Yüce Divan’da yargılanmasının mümkün olabileceğini ifade etti.





“YARGI BAĞIMSIZLIĞI SONLANACAK”

Sedat Tuygun, söz konusu anayasa değişikliğiyle cumhurbaşkanının tüm yargı sistemini düzenleyen, hakim ve savcıları mesleğe alan, ihraç eden ve atamasını yapan HSYK’ üyelerinin yarısını tek başına atayabileceğini, üyelerin diğer yarısını da aynı zamanda parti başkanı olmasından dolayı bu sıfatıyla meclise seçtireceğini hatırlattı.





Sedat Tuygun, kanunların denetimini yapacak olan Anayasa Mahkemesi’nin 12 üyesinin doğrudan cumhurbaşkanı tarafından, diğer 3 üyenin ise kendi şekillendirdiği meclis tarafından belirleneceğini ifade eden Tuygun:





“Bu anayasa ile yürütme gücünü tek başına kullanabilen, parti başkanı olarak milletvekillerini, yani meclisi belirleyebilen, yargı üzerinde tam bir hakimiyet sağlayan, fiilen denetimi mümkün olmayan ‘tek adamlık rejimi’nin gelmesi kaçınılmazdır. Ulusal egemenliğe dayanan, tam bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini oluşturan ilk kuruluş belgesi niteliğindeki Amasya genelgesinde ‘Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı belirleyecektir’ diyen bu ulus, gasp edilmek istenen egemenliğini yine kendisi müdafaa edecektir. Ulusun egemenliği için, demokrasimiz için, Cumhuriyetimiz için, başkanlığa hayır!” diyerek açıklamasını sonlandırdı.



