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-Başkanlardan ziyaret

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan ve AK Parti İl Başkanı Celal Köse şehir turuna çıkarak, esnafı ziyaret etti.

-Başkanlardan ziyaret

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan ve AK Parti İl Başkanı Celal Köse şehir turuna çıkarak, esnafı ziyaret etti.

27 Eylül 2017 Çarşamba 07:10
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-Başkanlardan ziyaret

Başkan Kazım Arslan beraberinde AK Parti Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı ile AK Parti İl Başkanı Celal Köse ise beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kılınçaslan ile birlikte gezti. Belediye Başkanı Arslan ve Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı, Meydan Yeri ve Un Pazarı’nda bulunan esnafını gezdi. Başkan Arslan, ziyarette bölgede yapılan çalışmalar hakkında esnafın düşüncelerini ve sorunlarını dinledi. Kazım Arslan, esnaf ile karşılıklı fikir alışverişinde de bulunarak, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
AK Parti İl Başkanı Celal Köse ise beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kılınçaslan ve parti yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Abide iş hanı esnafını ziyaret etti.
Yakın zamanda yaşanan yangın afeti sonucu zarar gören iş hanı esnafını ziyaret eden Celal Köse, yangında zarar gören esnafların dert ve sorunlarını yerinde dinledi.
Celal Köse, yangında zarar gören esnafa devletin gerekli destek ve yardımda bulunacağını belirterek, “Biz de AK Parti olarak konunun takipçisi olacağız. Hep birlikte esnafımıza neler yapabilirsek onu yapacağız. Tekrar geçmiş olsun” diye konuştu.


 

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