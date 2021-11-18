Başkanlardan ziyaret

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar ile birlikte Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir, Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı ziyarette hazır bulundu. Belediye Başkanları ilçe ve beldelerinde yürüttükleri çalışmalar hakkında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu bilgilendirdi. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, yaptıkları ziyarette, Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na Yozgat’ın selamlarını ilettiklerini belirterek, ‘’Hazırlamış olduğum Yozgat raporunu Genel Başkanımıza takdim ettim. Genel Başkanımız Yozgat ziyaretinde kendisine gösterilen ilgiden dolayı son derece memnun ve Yozgatlı hemşerilerimize ayrı ayrı selamları var’’ ifadelerini kullandı.