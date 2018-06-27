Başkanlar seçimi değerlendirdi

Yozgat’ta AK Parti’nin 2, MHP ve CHP’nin birer vekil çıkarmasıyla siyasi dengeler de değişiverdi. Farklı partilere oy veren Yozgatlı seçmen bu tablodan son derece memnun olurken, siyasi parti il başkanları da yeni siyasi döneme ilişkin görüş ve düşüncelerini belirtti.

ABDULLAH YAŞAR

Yozgat’ta 16 yıl aradan sonra meclise bir vekil göndermeyi başaran CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar, daha evvel parlamentoda vekilleri bulunmamasına rağmen Yozgat’ın tüm sorun ve sıkıntılarının takipçisi olduklarını, gerek bakliyat çalıştayı gerekse diğer çalışmalarla vekilsiz CHP Yozgat İl Örgütü’nün Yozgat’a hizmet için fedakarca çalıştığını hatırlattı. İl Başkanı Abdullah Yaşar, “Şimdi ise halkımızın teveccühüyle artık mecliste bir vekilimiz var. Şimdi Yozgat için daha fazla hizmet etme zamanıdır. Bundan böyle yine şehrimiz ve ülkemiz için, dün olduğu gibi yine yapıcı siyasi üslup ile Yozgat’a hizmet edeceğiz. Yozgatlının sesi olacağız” dedi.

Abdullah Yaşar seçim süreci boyunca kendilerine destek veren partililerine ve CHP gönüllülerine teşekkür etti.

FERHAT ALTAN

MHP İl Başkanı Ferhat Altan, seçim kampanya sürecinin çok iyi geçtiğini belirtti.

Yozgat’ta 1 Kasım 2015 seçimlerinde 30 bin civarında oy aldıklarını hatırlatan Ferhat Altan, 24 Kasım seçimlerinde oy oranını 64 bine yükselttiklerini belirterek “Bu yüzde yüz başarı demek. İkinci vekil adayımızı az bir oyla kaybettik. Türkiye genelinde oyunu yüzde 100 artıran illerden bir tanesi olduk” dedi.

MHP’yi Türkiye’de yüzde 4 civarında görenlere bir ders verdiklerini anlatan Ferhat Altan “MHP ve bu dava hiçbir zaman ölmeyecek, yaşayacaktır” diye konuştu.

Sonuçlar açısından Yozgat’ta siyasi bir denge sağlandığına dikkat çekerek “Bundan sonra Yozgat’ın sorun ve sıkıntıları için mücadele ve hizmet etme zamanıdır” şeklinde konuştu.

MHP’nin bundan sonraki hedefini yerel seçimler olarak gösteren Ferhat Altan “Bugünden itibaren MHP’nin hedefi mahalli seçimlerdir. Ciddi bir sonuç almak istiyoruz. Bunun için çalışmalara şimdiden başlayacağız” ifadelerini kullandı.

METİN ÖZIŞIK

İYİ Parti İl Başkanı Metin Özışık, 6 aylık bir parti olmalarına rağmen yüzde 10’dan fazla oy alıp, 43 milletvekili çıkarmalarını başarı olarak gördüğünü söyledi. Metin Özışık, Yozgat’ta 18 bin 650 parlamento seçimlerinde, Cumhurbaşkanlığında ise Meral Akşener’in 20 bin 656 oy aldığını hatırlatan Özışık, “Biz 10 Mart’ta il kongresini yaptık, 3 ay sonra seçime girdik. Neticede 3 ay içinde alınan 20 bin 650 oy var” dedi.

Özışık, rakiplere oranla seçim tecrübesi olmayan, teşkilatları yeni kurulan İYİ Parti’nin 20 bin seçmeninin partiye sadık, kemik bir oy kitlesi olduğunu ifade etti. Özışık, “Bundan sonraki süreçte 20 bin üzerine koyarak yolumuza devam edeceğiz. Şimdi eksiklerimize bakıp, Mart 2019 yerel seçimleri için hazırlanmaya başlayacağız” diye konuştu.

Millet İttifakının bir milletvekili çıkardığını da hatırlatan Özışık, “Ali Keven’i biz millet ittifakının ve tüm Yozgat halkının vekili olarak görüyoruz. Çıkan sonuç Yozgat için olumludur. Seçimler ise demokratik hava içerisinde geçmiştir. Hiçbir faaliyetimizde olumsuzluk yaşamadık. Bunun için tüm partilerin il ve ilçe başkanlarına, mensuplarına ve kamu görevlilerine teşekkür ederim” şeklinde konuştu.