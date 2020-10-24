BAŞKANLAR MAZBATA ALDI

MHP Yozgat İl Kongresi’nde tek liste ile seçimlere katılarak, İl Başkanı seçilen Tekin Irgatoğlu, alışılagelmiş yöntemlerin dışına çıkarak, mazbatasını kendisinden önce görev yapan İl Başkanları ile birlikte aldı. Irgatoğlu, MHP Yozgat İl Başkanı olarak daha önce görev yapan Ergin Çınarer, Mehmet Ali Çakır, Ümit Şahbaz, Atilla Saygı, Ferhat Altan, Cevdet Kaya ile birlikte Yozgat Adliye Sarayı’na gitti. Irgatoğlu, seçim kurulu başkanlığından mazbatasını kendisinden önce görev yapan il başkanları ile birlikte teslim aldı. Irgatoğlu, ‘’Geçmiş Dönem İl Başkanlarımız ile birlikte Mazbatamızı aldık. Bugüne kadar yapmış oldukları hizmetlerden dolayı her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum’’ dedi. Irgatoğlu, mazbatasını aldıktan sonra yönetimini topladı. Idrgatoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat İl Yönetimi üyeleriyle birlikte toplantı sonrasında Cumhuriyet Alanı’na giderek, Atatürk Anıtı önünde topluca hatıra fotoğrafı çektirdi. Yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısı sonrası görev alan yeni yol arkadaşlarına başarılar dileyen Irgatoğlu," Bu davaya gönül vermiş olanların hiçbir zaman siyasi ikbal ya da istikbal kaygısı olmadı. Dün olduğu gibi bugün ve bundan sonra da kaygımız millet ve devlet olmaya devam edecek” dedi. Irgatoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi’nin birer neferi olarak hiçbir zaman makam ve koltuk sevdası için siyaset yapmadıklarını belirtti. Irgatoğlu, ‘’Görev ve hizmet aşkı ile atıldığımız bu siyasette koltuk ve makam süreleri gelip geçicidir. Bizler de Allah’ın izniyle bu bilinç ve şuurla şehrimize ve insanımıza layık olabilmek için elimizden geleni yapmaktayız ve yapmaya devam edeceğiz. Merhum Başbuğumuzun emanetini Genel Başkanımız Devlet Bahçeli sırtlamış, yüksek veballi bu davayı bir adım olsun ileriye taşımak için gece gündüz çalışıyor. Bizlere düşen görev de liderin arkasında asıl olduğu üzere durmak ve gece gündüz çalışmaktır” ifadelerini kullandı. Bundan sonra saha çalışmalarını daha da arttıracaklarını belirten Irgatoğlu, bundan önceki dönemden gelen başkanların gerekeni fazlasıyla yaptıklarını, yapmış oldukları hizmetlerden dolayı hepsine tekrardan teşekkürlerini iletti.

ÇÖZÜM ODAKLI ÇALIŞACAĞIZ

MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, yerinden değil, yerinde siyaset yaparak vatandaşlarla, hemhal olacaklarını, esnafın, muhtarın, işçinin, çiftçinin dertlerini dinleyeceklerini anlattı. Irgatoğlu, ‘’Çözüm arayışında tüm kadrolarımızla birlikte sonuç odaklı çalışacağız. Siyaset değişmiştir, zaman daralmıştır, ülkemizin içinden geçtiği süreç hassastır. Bu bilinçle samimiyetle siyaset kurumu içerisinde gece gündüz demeden çalışacağız. Yeni seçilen yönetim kurulu üyelerimizle birlikte görevlendirmeleri makamın ve sorumluluğun gereklerini göz önünde bulundurarak yaptık. Deneyim ve alanında uzmanlık çıkış noktamız oldu. Yeni oluşan İl Divanına başarılar diliyorum. Bilsinler ki zor ve kutlu bir görev onları bekliyor. Herkes görev tanımlaması doğrultusunda ilgili diğer birimler ile uyumlu çalışacaktır. Bir saatin çarkları gibi olacaklar. Parti disiplinine uygun, parti politika ve görüşleri doğrultusunda ülke ve millete hayırlı hizmetleri Yaradan bizlere nasip etsin” diyerek açıklamasını noktaladı.