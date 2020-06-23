Başkanlar bir araya geldi

MHP Yozgat İl Başkanı Ferhat Altan, AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Dursun’u il binasında ziyaret etti. Yapılan ortak açıklamada, Cumhur İttifakının ülkenin geleceği için uzun vadede kurulan bir ittifak olduğuna vurgu yapıldı.

MHP İl Başkanı Altan, 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi sürecinde ülkenin geleceği ve bekası için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin oluşturduğu Cumhur İttifakının ülkenin hayrı ve yararına bir kardeşlik ittifakı kurduğunu söyledi. Altan, “AK Parti ve MHP arasında kurulan Cumhur İttifakı iç ve dış güçler tarafından sekteye uğratılmaya, birileri tarafından nifak sokulmaya çalışılsa da ülkemizin birliği ve beraberliği için bu ittifak Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin de ifade ettiği gibi sonuna kadar devam edecektir” dedi.

AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Dursun da, “Başkanımızın da dile getirdiği gibi Cumhur İttifakı ülkemizin bekası, birliği ve beraberliği için kurulmuştur. İlimizde MHP teşkilatıyla uyum içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ortak paydamız Yozgat ve ilimizin gelişmesi için bizlerde elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. AK Parti kurulduğu günden bu yana her zaman halkının vatandaşının yanında olmuştur. Bugün başta Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey, Anayasa Komisyonu Başkanımız Sayın Bekir Bozdağ, Milletvekilimiz Sayın Yusuf Başer ve tabi ki Milletvekilimiz Ethem Sedef Yozgat’ımızın gelişmesi, istenilen yatırımlara kavuşması için yoğun gayret sarf ediyorlar” diye konuştu.