Başkanlar bir araya geldi

Ziyarette Başkan Ekinci, Yüksek Hızlı Tren İstasyonu ile şehir merkezini bağlayan yolun yapımının Karayolları tarafından yapılması kararının alınması yönünde destek veren Yozgat Milletvekili Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ’a katkılarından dolayı teşekkür etti. Başkan Ekinci, ‘’Ayrıca bu çalışmada belediyemizle birlikte hareket eden Ak Parti İlçe Başkanı İbrahim Dıvrak ve Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Zafer Yusuf Kutlusoy'un, ilçemizde yapılacak olan çalışmalarda birlik beraberlik içerisinde hareket edileceğini belirtmeleri bizleri memnun etti’’ dedi.