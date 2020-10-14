Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1182
ALTIN
484.841
DOLAR
7.9366
STERLİN
10.2891
EURO
9.3037

Başkanlar bir araya geldi

AK Parti Sorgun İlçe Başkanı İbrahim Dıvrak, MHP Sorgun İlçe Başkanı Zafer Yusuf Kutlusoy ile birlikte Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci’yi makamında ziyaret etti.

14 Ekim 2020 Çarşamba 00:47
Başkanlar bir araya geldi

Ziyarette Başkan Ekinci, Yüksek Hızlı Tren İstasyonu ile şehir merkezini bağlayan yolun yapımının Karayolları tarafından yapılması kararının alınması yönünde destek veren Yozgat Milletvekili Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ’a katkılarından dolayı teşekkür etti. Başkan Ekinci, ‘’Ayrıca bu çalışmada belediyemizle birlikte hareket eden Ak Parti İlçe Başkanı İbrahim Dıvrak ve Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Zafer Yusuf Kutlusoy'un,  ilçemizde yapılacak olan çalışmalarda birlik beraberlik içerisinde hareket edileceğini belirtmeleri bizleri memnun etti’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Başkanlar Bir Araya Geldi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YOZGAT’I KONUŞUYORUZ
YOZGAT’I KONUŞUYORUZ
AKŞENER SORUN DiNLEDi
AKŞENER SORUN DiNLEDi
AK Parti’de kongre heyecanı
AK Parti’de kongre heyecanı
Destek ziyareti
Destek ziyareti
DEVA’da kongre çalışması
DEVA’da kongre çalışması
Dereli güven tazeledi
Dereli güven tazeledi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim