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Başkanlar Bakan ile görüştü

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Doğankent, Gülşehri, Belekcehan Belediye Başkanlarıyla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti.

28 Şubat 2020 Cuma 03:18
Başkanlar Bakan ile görüştü

 Milletvekili Başer öncülüğünde gerçekleşen ziyarette Belediye Başkanları Bakan Kurum’a taleplerini iletti. Görüşmede, Saraykent Özel İdare Kaplıca Tesisi inşaatı için, 1 Milyon lira hibe ve 1 Milyon lira kredi ihtiyacı konuşuldu. Bunun dışında, Merkez Derbent Köyü Kanalizasyonu için 250 in lira ödenek ihtiyacının bulunduğu iletildi. Sorgun İlçesi Doğankent Beldesi Belediye Başkanı Doğan Sungur, Sıfır Atık projelerinde kullanılmak üzere çöp konteynır ile birlikte nakit para ihtiyacını bakana iletti. Akdağmadeni İlçesi Belekçehan Beldesi Belediye Başkanı Şahin Arısoy ve Sorgun İlçesi Gülşehri Beldesi Belediye Başkanı Ali Ünlü de aynı şekilde Sıfır Atık projelerinde kullanılmak üzere çöp konteynırı ile nakit paraya ihtiyaçlarının bulunduğunu aktardı. Milletvekili Başer, Çayıralan İlçesi Konuklar Belediyesi için, Belediyeler Birliğinden Araç ve Konteynır ihtiyacının bulunduğunu bildirdi. Bakan Kurum, Milletvekili Başer ve belediye başkanlarının ziyaretleri için teşekkür ederek, belediyelerin hizmetlerinin aksamaması için taleplerin ivedilikle karşılanması talimatlarını vereceğini söyledi. Milletvekili Başer de, ‘’Belediyelerimizi hizmette yarışır hale getirmek için tüm eksikliklerini gidermeye çalışıyoruz, bugün yaptığımız görüşme oldukça verimli geçti. Sayın Bakanımız Belediye Başkanlarımızın taleplerinin karşılanmasına müspet karşılık verdi. Bakanımıza ilimize gösterdiği ilgi ve destekleri için teşekkür ediyorum’’ dedi.

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Başkanlar Bakan Ile Görüştü
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