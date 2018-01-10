Başkandan teşekkür

CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar, ikinci kez CHP Yozgat İl Başkanı seçilmesinin ardından birlik ve beraberlik mesajları verdi. Kongrede kazananın CHP olduğunu ve partisinin daha da güçlendiğini belirten Yaşar, “Çıktığım bu yolda bana destek veren yol arkadaşlarıma, il ve ilçe örgütlerimize, dava arkadaşlarımız ve farklı partilerden misafirlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Abdullah Yaşar, CHP’nin çıtasını yükseltip, olması gereken noktaya getirmek için var güçleriyle çalışacaklarını da ifade ederek, “Muhtaç olduğumuz kudreti, usul ve yöntemleri Ulu Öder Mustafa Kemal Atatürk ve onun ilkelerinden alarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. İkinci kez layık gördüğünüz bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağım” şeklinde konuştu.