Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -5°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
115023
ALTIN
159.166
DOLAR
3.7705
STERLİN
5.1009
EURO
4.4947

Başkandan teşekkür

HAFTA sonu yapılan CHP Yozgat Olağan İl Kongresi’nde yeniden güven tazeleyen İl Başkanı Abdullah Yaşar, partililerine ve camiaya teşekkür etti.

Başkandan teşekkür

HAFTA sonu yapılan CHP Yozgat Olağan İl Kongresi’nde yeniden güven tazeleyen İl Başkanı Abdullah Yaşar, partililerine ve camiaya teşekkür etti.

10 Ocak 2018 Çarşamba 07:05
2 Okunma
Başkandan teşekkür

CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar, ikinci kez CHP Yozgat İl Başkanı seçilmesinin ardından birlik ve beraberlik mesajları verdi. Kongrede kazananın CHP olduğunu ve partisinin daha da güçlendiğini belirten Yaşar, “Çıktığım bu yolda bana destek veren yol arkadaşlarıma, il ve ilçe örgütlerimize, dava arkadaşlarımız ve farklı partilerden misafirlerimize teşekkür ediyorum” dedi.
Abdullah Yaşar, CHP’nin çıtasını yükseltip, olması gereken noktaya getirmek için var güçleriyle çalışacaklarını da ifade ederek, “Muhtaç olduğumuz kudreti, usul ve yöntemleri Ulu Öder Mustafa Kemal Atatürk ve onun ilkelerinden alarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. İkinci kez layık gördüğünüz bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağım” şeklinde konuştu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
CHP’de Yaşar güven tazeledi
CHP’de Yaşar güven tazeledi
Bozdağ, Yerköy’de konuştu
Bozdağ, Yerköy’de konuştu
Akgül, kongrelere katıldı
Akgül, kongrelere katıldı
CHP'de beklenen gelişme
CHP'de beklenen gelişme
Üye seçtiler
Üye seçtiler
Gezi’den farkı yok!
Gezi’den farkı yok!

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim