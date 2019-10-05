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Başkandan destek turu

BOĞAZLIYAN ilçesinin Ovakent Beldesi Belediye Başkanı Yusuf Büyük, Ankara’da AK Parti Yozgat Milletvekilleri Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer’i ziyaret ederek, beldede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verip, destek talebinde bulundu.

Başkandan destek turu

BOĞAZLIYAN ilçesinin Ovakent Beldesi Belediye Başkanı Yusuf Büyük, Ankara’da AK Parti Yozgat Milletvekilleri Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer’i ziyaret ederek, beldede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verip, destek talebinde bulundu.

05 Ekim 2019 Cumartesi 00:00
Başkandan destek turu

Başkan Büyük, ‘’Ovakent Kasabamızın önünü açacak en büyük projelerinden biri olan güneş enerjisi santrali GES projesi ile ilgili milletvekillerimizi bilgilendirdik. Beldemizde yapılan yol çalışmaları, Eskiömerler ile Ovakent arası yapılan asfalt çalışması, Aşağı Hasinli Mahallemizin yolunun 2020 yılında Özel İdare programına alınması ile ilgili görüşmelerde bulunarak, Beldemizle ilgili planladığımız, yapılmasını istediğimiz çalışmalarla ilgili desteklerini istedik’’ dedi. Başkan Büyük, milletvekillerinin hizmet için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ettiklerini, ihtiyacımız olan kepçenin kısa sürede verilebilmesi için Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ’ın ilgili yerleri arayıp, talebi ilettiğini anlattı. 

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