Başkana anlamlı hediye

Saadet Partisi Sorgun İlçe Başkanı Mustafa Salman, Teşkilat Başkanı İrfan Aksu, Parti Tanıtım Başkanı Abbas Türkyılmaz, Parti Sosyal İşler Başkanı Faruk Kılıç ile birlikte Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci’yi makamında ziyaret etti. Başkan Ekinci’ye ‘Hayırlı olsun’ diyen partililer, üzerinde ‘Rüşvet alan da, veren de mel'undur’ yazılı Hadis-i Şerif’in bulunduğu tabloyu hediye ettiler, ‘Rabbim en hayırlı hizmetler yapmayı kendilerine nasip etsin’ dileğinde bulundular. Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci de, kendisine hediye edilen Hadis-i Şerif yazılı tabloyu alıp, ‘teşekkür’ etti, tek düşüncelerinin hizmet olduğunu, yolsuzluğa, rüşvete, ranta kesinlikle izin vermeyeceklerinin altını çizdi.