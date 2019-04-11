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Başkan İskender Nazlı

YOZGAT İl Genel Meclisi üyeliğine seçilen isimler mecliste bir araya gelerek ilk toplantılarını gerçekleştirdi.

Başkan İskender Nazlı

YOZGAT İl Genel Meclisi üyeliğine seçilen isimler mecliste bir araya gelerek ilk toplantılarını gerçekleştirdi.

11 Nisan 2019 Perşembe 00:00
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Başkan İskender Nazlı

İl Genel Meclisi’nde gerçekleştirilen toplantı öncesi seçilen meclis üyelerini İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Nazif Yılmaz karşılayarak üyelere meclis rozetlerini takdim etti.
İl Genel Meclisi’nin oturumunu en yaşlı üye sıfatıyla AK Parti Aydıncık İl Genel Meclisi Üyesi Hamdi Gök yönetti.
Oturumda İl Genel Meclisi Başkanı, meclis başkanvekilleri, katip üyeler ve komisyon üyelerinin seçimi gerçekleştirildi.
AK Parti Grubu Yozgat İl Genel Meclisi Üyesi İskender Nazlı’yı aday gösterirken diğer partiler aday göstermedi.
Yapılan seçimlerin ardından Yozgat İl Genel Meclisi Başkanlığı’na 35 oy alan İskender Nazlı seçildi.
Başkan Nazlı görevi en yaşlı üyeden devralarak koltuğuna oturdu. Öte yandan başkan vekilliklerine Dursun Tuncer ve Mustafa Şanlı, katip üyeliklerine Aziz Başak ve Mikail Demir seçildi. Meclis Başkanı İskender Nazlı, Yozgat’ın yaşanabilir bir şehir olması için kırsal bölgeler ve kentlere en iyi hizmetleri sunma azmiyle, tarafsızlık ilkesini dikkate alarak çalışacağını ifade etti. Üyeler daha sonra Cumhuriyet Alanı’na gelerek Atatürk Anıtına çelenk sunumu gerçekleştirdi.
 

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