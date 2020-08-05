Başkan, ‘başarı’ diledi

MHP Yozgat Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu, kendisinden sonra göreve talip olan Başkan Yardımcısı Adem Kızılay’a başarı dileğinde bulundu. Merkez İlçe Başkanı Irgatoğlu, Adem Kızılay’ın 2014 yılından itibaren kendisinin yanında olduğunu hatırlattı. Irgatoğlu, ‘’Milliyetçi Hareket Partisi'nin Merkez İlçe Başkanlığı gibi önemli bir göreve aday olduğum ilk günden bugüne kadar her daim yanımızda olup, destek veren değerli ağabeyim Adem Kızılay 'a MHP Yozgat Merkez İlçe Başkanlığı adaylığında başarılar diliyorum’’ dedi.