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Başkan arayışı

AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç’ın istifası sonrasında, parti genel merkezi tarafından ‘yeni ilçe başkanı kim olacak?’ sorusuna yanıt aramaya başlandı.

14 Aralık 2021 Salı 00:07
Başkan arayışı

 İl yönetiminde görev yapan Suat Tinel’in ismi öne çıkarken, diğer üç isim ile daha görüşüldüğü kaydedildi. AK Parti Genel Merkezi, ilçe başkanlığı atamasını kısa sürede yapmak üzere hemen harekete geçti. İlk olarak Suat Tinel’in genel merkez tarafından çağrılarak, ilçe başkanlığı için görüşüldüğü aktarıldı. Bu arada Seyit Nizam Akdoğan, Şükrü Yalman ve Mustafa Aydın’ın da ilçe başkanlığı için görüşülen isimler olduğu öğrenildi. AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı için ismi öne çıkan AK Parti Yozgat İl Başkan Yardımcısı Suat Tinel’in isminin il ve ilçe teşkilatları tarafından da kabul gördüğü, genç ve dinamik yapısı ile aktif bir çalışma örneği göstereceği konusunda partililerin hemfikir olduğu bildirildi. •HABER MERKEZİ•

Son Güncelleme: 13.12.2021 17:32
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