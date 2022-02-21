Başer’in acı günü

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Neriman Başer, önceki gün aniden rahatsızlaşarak hayatını kaybetti. Daha önce iki dönem Yozgat Belediye Başkanlığı görevini de yürüten AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer’in eşi Neriman Başer dün Çapanoğlu Büyük Camiinde kılınan cenaze namazı sonrasında Sarıtopraklık Mezarlığına defnedildi. Bizde İleri Gazetesi olarak merhume Neriman Başer’e Allah’tan rahmet, yakınlarına ise baş sağlığı diliyoruz.