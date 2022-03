Başer’e yeni görev

Seçim sonrası açıklamalarda bulunan Milletvekili Başer, şahsına bu görevi layık gören Cumhurbaşkanı’na, AK Parti Grup Başkanı’na, Grup Başkanvekillerine ve Milletvekillerine teşekkür etti.

TÜRKİYE’Yİ HER ALANDA ÇAĞ ATLATTIK

Başer, İktidarları döneminde Türkiye’yi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sanayiden tarıma, turizmden savunma sanayiine, altyapı hizmetlerine kadar ihya ettiklerini, her alanda çağ atlattıklarını, Yozgat’ın da bu hizmetlerden payını ziyadesiyle aldığını söyledi.

MİLLET İRADESİNİ MİLLETİN KENDİSİNE VERDİK

Millete hükmeden, millet iradesine gem vuran vesayet odaklarını, iktidarları döneminde yerle yeksan ettiklerini vurgulayan Başer, millet iradesini yine milletin kendisine verdiklerini belirtti.

MİLLETTEN BAŞKA HİÇBİR GÜÇ TANIMIYORUZ

Milletten başka hiçbir güç tanımadıkları vurgulayan Başer, AK Parti’nin darbe teşebbüslerine, ekonomik operasyonlara rağmen memleket sevdasıyla millete hizmet için emin adımlarla yoluna devam ettiğini ifade etti. Dünyanın gerek Covid19 salgını gerekse Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle çok büyük küresel ekonomik krizden geçtiğini ifade eden Başer, bu krizden etkilenen Türkiye’nin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın basiretli ve ferasetli liderliğiyle kurtulacağına inancının tam olduğunun altını çizdi.

PARTİMİN BİR NEFERİ OLARAK HER GÖREV KUTSALDIR

Başer, AK Parti Yozgat İl Başkanlığı, Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı ve Milletvekilliği döneminde kendisine tevdi edilen her görevi “Millete hizmet Hakk’a hizmettir” düşüncesiyle sahiplendiğini, AK Parti’nin bir neferi olarak her görevi kutsal vazife şuuruyla yerine getirdiğini söyledi. AK Parti Grup Disiplin Kurulu Başkanlığının verdiği mesuliyet bilincinin farkında olduğunun altını çizen Başer, görevi hukuk kuralları dahilinde hakkaniyet ölçüsünde yerine getireceğinin ifade etti. AK Parti Grup Disiplin Kurulu Başkanlığına seçilen Başer, halen Marmara Bölgesi’nden sorumlu olarak AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığı görevini de yürütmektedir.