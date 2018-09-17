Başer’e önemli görev

‘Millet bir, hedef bir’ sloganıyla 6. Olağan Kongresi’ni yapan AK Parti’de görevlendirme ve yeniden yapılandırma çalışmaları devam ediyor. Şölen havasında geçen ve büyük bir katılımla yapılan kongre sonrasında partinin yönetim kadrosu yeniden şekillendi. Seçim İşleri Başkanlığına Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz’un atanmasından sonra Seçim İşleri Başkan Yardımcılıklarına da atama yapıldı. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Oluru’ ile Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Başer, Türkiye’de en geniş seçmen kitlesine sahip ve yerel seçimlerde kritik öneme haiz Marmara Bölgesi’nden sorumlu oldu. Milletvekili Başer, AK Parti’nin bir neferi olarak, dava şuuru, hizmet aşkı ve mücadele azmiyle, ilk günkü aşkla çalışmalarına devam ettiğini ifade etti. Başer, ‘’Türkiye’nin kritik eşikten geçtiği, yedi düvele karşı mücadele verdiği bir dönemde beni bu göreve layık gören başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Genel Başkan Yardımcımız ve Seçim İşleri Başkanımız Sayın Ali İhsan Yavuz’a ve partimin yetkili organlarına teşekkür ediyorum” dedi.