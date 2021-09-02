Başer’den ziyaret

AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, Türkiye'de sadece 3 ilde bulunan Adalet Eğitim Merkezi’nin Yozgat'ın en büyük hizmet binası konumunda olduğunu, bu dev eserin Yozgat’a kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Başer, Hakim, Savcı ve Adalet Bakanlığı Personelinin eğitim göreceği Yozgat Adalet Eğitim Merkezi hizmet binasında 328 Oda, 19 Derslik, içerisinde spor salonu, konferans salonu, Türk ve Fin hamamı, seyir terası gibi daha birçok ünitenin bulunduğunu aktardı.