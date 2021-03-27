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Başer’den yakın takip

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat'ın ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında yaptığı ziyaretlerine bir yenisini ekledi.

27 Mart 2021 Cumartesi 00:52
Başer’den yakın takip

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat’ın eksikliklerinin giderilmesi noktasında temaslarını sürdürüyor. Milletvekili Başer, Ankara’da Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu’nu ziyaret ederek, genel bir görüşmede bulundu, yol ağı ile ilgili talepleri iletti. Başer, ‘’Sayın Genel Müdürümüzle, Saraykent şehir içi yol geçişi, Eymir-Yozgat Havalimanı bağlantı yolu ile Yozgat’ımızın diğer proje ve talepleri hususunda verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Şehrimizin proje ve taleplerine yakın ilgisi sebebiyle Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum’’ dedi.

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Başer’den Yakın Takip
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