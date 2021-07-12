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Başer’den esnaf ziyareti

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, esnaf ziyaretinde bulundu, belediyenin yürüttüğü çalışmaları inceleyip, bilgi aldı.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 00:55
Başer’den esnaf ziyareti

 Milletvekili Yusuf Başer, Un Pazarı'nda esnafını ziyaret edip, ‘Hayırlı ve bereketli kazançlar dileğinde’ bulundu. Başer, Yozgat Belediyesi tarafından yürütülen, Bahçeşehir Mahallesi ve Öğretmenevi yanı asfalt ve yeni yol yapımı, Fatih Mahallesi Turizm Bulvarı, Tarihi Çapanoğlu Büyük Camii civarı çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyip, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başer, ‘’Belediyemizin hummalı şekilde çalışmalarını devam ettiriyor. Başkanıma ve ekibine millete hizmet yolunda ilk günkü aşkla başarılı çalışmalar diliyorum’’ dedi. Başer, elim bir trafik kazası geçiren Yozgat İl Genel Meclisi Üyesi Nuri Çınar’ın Yozgat Şehir Hastanesi’nde tedavisi devam eden eşi ve çocuğunu da ziyaret edip, ‘geçmiş olsun’ dileğinde bulundu. Milletvekili Başer, Saraykent ilçesinin Dedefakılı Beldesi Belediye Başkanı Haydar Coşkun’u da ziyaret edip, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

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Başer’den Esnaf Ziyareti
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