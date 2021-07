İl Başkanı Başer, her zaman halkın arasında, esnaf ile bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Başer, ‘’Siyasetimizi gönül almak üzerine kurduk, insanlara değme, muhabbetlerine ortak olmak üzere kurduk. Her zaman da bu düstur üzere devam edeceğiz. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi tevazu samimiyet gayret ile herkesi her kesimi kucaklamaya devam edeceğiz’’ dedi.