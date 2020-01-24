Başer, ziyaretlerini sürdürüyor

Şefaatli ve Sorgun ilçelerinde hastaneleri gezen Milletvekili Başer, hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet etti. Hastane yönetiminden bilgi alan Başer, kendisine iletilen taleplerin yerine getirilmesi için çalıştıklarını kaydetti. Milletvekili Başer, Yozgat’ın sağlık alanındaki sorunlarının çözümlenmesi, Yozgat’tan çevre illerdeki hastanelere hasta sevkini önlemek amacıyla hastanelerin eksikliklerini giderip, ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için çalıştıklarını söyledi. Milletvekili Başer, ‘’Her ilçemizde hastaneler yenilendi, yenileri yapıldı. Halkımıza sağlık alanında yerinde hizmet verebilmek için gerekli altyapılar oluşturuldu. İhtiyaç ve taleplere göre yeni yatırımlar yapılmakta, servisler de devreye sokulmaktadır’’ dedi.