Başer ziyaret etti

Adalet Eğitim Merkezi inşaatını inceleyerek yetkililerden bilgi alan Başer, Türkiye'de 3 eğitim merkezinin bulunduğunu 4'üncüsünün ise Yozgat'a yapıldığını söyledi.

Adalet eğitim merkezinde, Adalet Bakanlığına ait kurumlardaki personelin hizmet içi eğitim verileceğini ifade eden Başer, "Burası ilimize ayrı bir değer katacaktır. İnşaatı yüzde 95 seviyesinde tamamlanan eğitim merkezi 54 milyon liraya mal olmaktadır. 1 Temmuz 2019'da da hizmete açılması planlanmaktadır" diye konuştu.



Başer, binada otel odası şeklinde 328 odanın bulunduğunu belirterek, "42 bin 187 metrekare kapalı alana salip merkezde 19 sınıf, 2 yemekhane, 1 spor salonu, 27 personel ofisi, 24 daire lojman, 128 araçlık açık otopark, 26 araçlık kapalı otopark, daha bir çok çalışma ve sosyal alanı bulunmaktadır. Burası yılın 12 ayı adalet personeline hizmet verecek" dedi.



Yozgat Adalet Eğitim Merkezi'nde 200 civarında personel istihdam edileceğini aktaran Başer, "Burası tamamlandığında şehrimize, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda büyük katkısı olacaktır. Diğer taraftan, Diyanet Eğitim Merkezi, Polis Meslek Eğitim Merkezi ve Bozok Üniversitesiyle ilimiz eğitim noktasında önemli bir merkez olmuş olacak. Bu yatırımlar AK Parti iktidarı tarafından Yozgat'a kazandırılan önemli hizmet ve yatırımlardır" ifadelerini kullandı.



Milletvekili Yusuf Başer, AK Parti Belediye Başkan adayı Celal Köse, Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç ile birlikte Musabeyli köyüne misafir oldu.

Bozok Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifini ziyaret eden Başer, Cumhuriyet Alanı’nda bulunan Kızılay kan aracında kan bağışı yaptı, şimdiye kadar 10 bağışta bulunarak, bronz sertifika almaya hak kazanan Ali İhsan Güloğlu’na sertifikasını verdi.

Bir dönem başkanlığını yaptığı Türk Kızılayı Yozgat Şubesini de ziyaret eden Başer, Alparslan Türkeş Huzurevi'nde yaşlılarla bir araya geldi, Sorgun Engelliler Spor ile Melikgazi Belediyesi Engelliler Spor arasında oynanan maçı izledi.

