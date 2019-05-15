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Başer, Yozgatlılarla buluştu

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Uluslararası Demokratlar Birliği’nin davetlisi olarak gittiği 3 günlük Fransa ziyaretinden döndü.

Başer, Yozgatlılarla buluştu

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Uluslararası Demokratlar Birliği’nin davetlisi olarak gittiği 3 günlük Fransa ziyaretinden döndü.

15 Mayıs 2019 Çarşamba 00:00
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Başer, Yozgatlılarla buluştu

Fransa’da Yozgatlı hemşerileri ile bir araya gelmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Milletvekili Başer, ‘’Yozgatlı hemşerilerime Bozok Yaylası’ndan selamlar götürdüm, kucaklaştık. Özlem giderdik. Ramazanın manevi iklimini hep beraber paylaştık. Onlarda Türkiye’yi ve memleketleri Yozgat’ı özlediklerini belirttiler. Yurtdışı ziyaretlerimizde bir araya geldiğimiz hemşerilerimizle gönül dostluğu kurduk. Zaman zaman hemşerilerimiz de gerek mecliste, gerekse Yozgat’ta ziyaretlerimize geliyorlar” dedi. Birlik beraberliğin Türkiye’de olduğu gibi gurbette de daha fazla olması gerektiğini konusunda hemşerileri fikirlerini paylaştıklarını anlatan Milletvekili Başer, “Birlik beraberliğe gurbette yaşayan hemşerilerimizin daha fazla ihtiyacı vardır. Bizim bizden başka dostumuz yok. Bunu en iyi bilen yurt dışında yaşayan hemşerilerimiz ve ülkemizin çeşitli illerinden giden vatandaşlarımız daha iyi biliyorlardır. O yüzden ‘birlikten kuvvet doğar’ atasözünden hareketle daima birbirimize sahip çıkmalıyız’’ diye konuştu.  Milletvekili Başer’e Fransa ziyaretinde Türkiye Strazburg Başkonsolusu Muzaffer Rami Şaylıman ve Uluslararası Demokratlar Birliği (UID)’ne bağlı   Şube Başkanları eşlik etti.

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