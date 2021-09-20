Başer, Yerköy’de yatırımları denetledi

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yerköy ilçesinde devam eden yatırım ve hizmetleri gezip, ilgililerden bilgi aldıktan sonra partililerle genel değerlendirmelerde bulundu, esnafın sorunlarını dinledi. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, tamamlandığında Yerköy ilçesinin kurak topraklarını sulayarak, üründe çeşitliliği artırıp, daha bol ve kaliteli ürünlerin alınmasına vesile olacak olan İnandık Barajı inşaatını gezdi. AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer’in eşlik ettiği ziyarette, Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdür Yardımcılarından Aslı Erdoğan Menekşe, beraberindeki teknik heyetten Yerköy İnandık Barajında devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yüzde 65 fiziki gerçekleşmenin olduğu SSB tipindeki baraj tamamlandığında depolayacağı 31,1 metreküp su ile 2 bin 875 hektar tarım arazisinin su ile buluşacağı kaydedildi. Başer, ‘’İnandık Barajımızın inşaat alanında inceleme yaptık. Barajımız yüzde 65 seviyesine ulaşmış durumda. Silindirle Sıkıştırılmış Beton imalatı ve dolgu imalatları devam ediyor. 2022 yılında tamamlamayı hedefliyoruz’’ dedi. Milletvekili Başer ve beraberindeki heyet, Yerköy'de yapımı devam eden 100 yataklı Yerköy Devlet Hastanesi inşaatını da gezerek, inşaatı 2022 yılında tamamlanıp, hastanenin yeni binasında hizmet vereceğinin müjdesini verdi. Başer, önümüzdeki yıl tamamlanması planlanan Yerköy Sosyal Hizmet Merkezi inşaatıyla ilgili bilgi aldıktan sonra Yerköy Şehit Muzaffer Tufaner Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne geçti. Okul idarecilerinden ve öğretmenlerden bilgi alan Başer, öğrencilerle bir araya gelip, sohbet etti. Başer, Yerköy Ticaret Borsası Başkanı Derviş Esatbeyoglu, Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Coşkun Kahraman, Yerköy Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Hasan Minar, Yerköy Ziraat Odası Başkanı Cahit Metin, Bir Umut da Sen Ol Derneği Başkanı Şevket Şencan ile de bir araya gelip, sorunlarını ve taleplerini aldı. Başer, ‘’Yardım faaliyetleri ve çalışmalarıyla Yerköy’ümüzde alkışlanacak çalışmalara imza atan Bir Umut da Sen Ol Derneğ’imizi ziyaret ettik. Dernek Başkanımız Dr. Şevket Şencan kardeşimizden çalışmaları hakkında bilgi aldık’’ diye konuştu. Başer, yapımına başlanılan 16 derslikli İbrahim Karaoğlan ortaokulu inşaat alanında da incelemelerde bulundu, sonrasında da esnaf ziyareti yaptı.