Başer Yerköy'de

Başer, Yerköy ilçesinde yapımı devam eden Sosyal Hizmet Merkezi inşaatını gezip, ilgililerden bilgi aldı. Başer, ''Sosyal Hizmet Merkezin inşaatını 2022 yılında tamamlayarak Yerköyümüzün hizmetine sunacağız'' dedi. Milletvekili Yusuf Başer, Yerköy ilçesinde yapımı devam eden yatırımlar ve çalışmalarla ilgili de incelemelerde bulundu. Başer, esnafı ziyaret etti, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de bir araya gelerek, sorunları dinledi, talepleri aldı. Başer, ziyaretlerini bugün de sürdürecek.