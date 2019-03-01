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Başer, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı ve Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat’ta öğrenim gören üniversite öğrencilerinin sosyal ve kültürel anlamda huzur duyacağı bir şehri oluşturmanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Başer, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı ve Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat’ta öğrenim gören üniversite öğrencilerinin sosyal ve kültürel anlamda huzur duyacağı bir şehri oluşturmanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

01 Mart 2019 Cuma 15:30
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Başer, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Yozgat İl Müdürlüğü tarafından belirli aralıklarla düzenlenen Kariyer Günleri programının bu haftaki konuğu Milletvekili Yusuf Başer oldu.

Programa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç ve öğrenciler katıldı.

Programda selamlama konuşması yapan Ak Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse, daha yaşanabilir Yozgat hedeflediklerini belirterek Başkan seçildikleri takdirde öğrencilerin sorunlarını öncelikli olarak çözeceklerini belirtti.

Üniversite öğrencilerinin yoğun katılımda bulunduğu programda alkışlar ve tezahüratlar ile konuşmasına başlayan Başer, toplumda ve hayatın her alanında insanların sorumluluk sahibi olması gerektiğini belirterek, bilinçli bireylerin yetişmesinin ülkenin gelişmesi ve kalkınmasında önemli rol oynayacağını kaydetti.

Milletvekili seçildiğim ilk günden itibaren her zaman Yozgat’a gelerek halk ve esnafla bir araya geldiğini özellikle üniversite öğrencileriyle de bir araya gelmek için gayret gösterdiğini dile getiren Başer,

 “Ülke olarak önemli bir süreçten geçiyoruz. 16 yıllık AK Parti iktidarımız döneminde çok büyük badireler atlattık. Tabi bunu halkımızın demokrasiye olan inancı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgi ve güvenleri sayesinde gerçekleştirdik. Türkiye’miz bulunduğu konumu itibariyle stratejik bir öneme sahiptir. Sınırlarımızda yanan ateş en fazla bizim ülkemizi etkilemektedir. Bugün AK Parti ve Sayın Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşu ve siyasi tecrübesi ile Türkiye’nin onayı olmadan Irak’ta, Suriye’de ABD ve batılı ülkeler kafalarına göre oyunlar kuramıyor. Bu yüzden bu dış güçler, yanlarına FETÖ, PKK ve diğer terör örgütlerini alarak ülkemizin gelişip kalkınmasını engellemeye çalışıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü Türkiye bu hain örgütlere ve taşeronlarına dün olduğu gibi bundan sonra da asla fırsat vermeyecektir.” Dedi.

“BAŞARMAK İÇİN İNANMAK LAZIM”

Kendisinin çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldiğini belirten Başer, önce bir şeyi hayal etmek ve onu başarmak için mücadele etmek gerektiğini anlattı.

Gençlere nasihatlerde bulunan Başer,  İmam Hatip Lisesi mezunu olduğunu ve o dönemde avukat olmayı hedeflediğini ifade ederek, "İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine girmek istiyordum, Hayalime kavuşmak için çok çalıştım, mücadele ettim ve kazandım. Gençlerimizin de önce hayal etmesi gerekiyor. Hayal et, mücadele et, zafer senindir." dedi.

Başer, AK Parti’nin gençlere büyük önem verdiğini vurgulayarak, “Eskiden, lise ve üniversite öğrencilerinin en büyük sorununun başında barınma sorunu geliyordu. Bugün devletimiz, 5 yıldızlı otel konforunda öğrencilerimize barınma imkanı sunuyor, burs ve kredi imkanları var. Artık kendi evlerimizde olmayan imkanların çoğu yurtlarımızda sağlanıyor. Gençler geleceğimizdir, gençlerimiz her şeyin en iyisine layıktır." diye konuştu.

 Başer, daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı.

 

Son Güncelleme: 01.03.2019 15:35
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