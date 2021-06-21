AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı, Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, seçim bölgesi Yozgat’ta ilçe ziyaretlerini bu hafta sonunda da sürdürdü.

Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Sarıkaya ilçesinden başlattığı ziyaretlerini, Boğazlıyan ve Yenifakılı ilçelerinde sürdürdü. Çeşitli ziyaretlerde bulunup, vatandaşlarla bir araya gelen Başer, sorun dinledi, yatırımları inceleyip, son durumları hakkında ilgililerden bilgiler aldı. Milletvekili Başer, Sarıkaya, Boğazlıyan ve Yenifakılı ilçelerinde Pandemi döneminde sıkıntı çeken esnaf ziyaretinde bulunup, ayaküstü sohbetler yaptı, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Partililerle toplantı yapan Başer, ‘’İlk günkü aşkla millete hizmet yolunda davamıza büyük fedakarlıkla gece gündüz hizmet eden kıymetli dava arkadaşlarımı saygı ve muhabbetle selamlıyorum’’ dedi. Başer, Sırçalı, Yamaçlı, Ovakent beldelerini de ziyaret edip, belediye başkanlarından beldede devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

COŞKULU KARŞILAMA

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Boğazlıyan ilçesinde meşalelerle karşılandı. Boğazlıyan’da ‘Halk Günü’ toplantısına katılan Başer, iletilen taleplerini dinledi, çözümü noktasında gerekti girişimlerde bulundu. Boğazlıyan ilçesinin çehresinin ve kimliği değiştiğine işaret eden Başer, Belediye Başkanı Gökhan Coşar’dan çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldık. Yıllardır mezbelelik halde bulunan taşkın koruma kanallarının belediyenin de katkılarıyla temizlendiğini bildiren Başer, bölgede ağaçlandırma çalışması yapılıp, ışıklandırılarak güzel bir görünüme kavuşturulacağı bilgisini verdi.

BARAJ ÇALIŞMALARI

Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Boğazlıyan Uzunlu Barajı sulama sistemi yenileme çalışmaları ile Oğulcuk barajı inşaatında da incelemelerde bulundu. Başer, Boğazlıyan Uzunlu çalışmasında inşaat çalışmalarının devam ettiğine hatırlatarak, çalışmalar tamamlandığında bölgedeki 8 bin hektar tarım arazisinin modern basınçlı borulu sulama sistemi ile sulamasını yapacağını bildirdi. İnşaat çalışmaları devam eden Boğazlıyan Oğulcuk Barajı inşaat alanında da inceleme yapan9 Başer, ‘’Temelden yüksekliği 30 metre olacak barajımızın inşaatı yüzde 72 seviyesine ulaştı, yılsonunda tamamlanacak. Barajımız tamamlandığında 1600 dekar alanda sulama gerçekleştireceğiz. Toprağı işleyen, toprağa hayat veren çiftçilerimizin ürünlerini bereketlendireceğiz’’ diye konuştu. Boğazlıyan Belediyesi tarafından yaptırılan taziye Evi, Cenaze Hizmetleri Müdürlüğü ve Gasilhane Hizmet Binasını da gezen Başer, eski İlçe Başkanları, Belediye Başkanları ve yöneticilerin katılımıyla ‘Yüksek İstişare Kurulu’ toplantısına katıldı.