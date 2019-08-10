Başer, Şehit ailelerine sahip çıktı

Başer, Şehit aileleri ve Gazilere yapılan yardımların hane içi aylık net gelirleri baz alınarak yapıldığını vurguladı. Başer, AK Parti iktidarları döneminde Şehit Aile ve Gazilere yapılan yardımların katlanarak devam ettiğinin altını çizdi. Şehit Aileleri ve Gazilerin başlarının tacı olduğuna vurgu yapan Milletvekili Başer, AK Parti olarak dün olduğu gibi bugün ve yarın da her zaman Şehit aileleri ve Gazilerin yanında olacaklarını anlattı. Dinimizde bir insanın, peygamberlikten sonra ulaşabileceği en yüce mertebenin şahadet olduğunu vurgulayan Başer, “Şehitler Rabbimizin misafirleridir. Şüphesiz hepimiz bir gün taşıdığımız bu can emanetini gerçek sahibine iade ederek ebedi aleme irtihal edeceğiz. Bu süreçte bize düşen, bu hayat yolculuğunu Hakk’ın razısına uygun bir şekilde tamamlamak, son nefesimizi de imanla verebilmektir. Rabbim hepimize şehitlerimiz gibi dünya imtihanını hakkıyla vermeyi nasip eylesin. Gazilerimize hayırlı ömürler versin” dedi.