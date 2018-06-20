Başer sanayi esnafını gezdi

Dün Yozgat il merkezinde seçim çalışması yapan Başer, sanayi esnafını ziyaret ederek sohbet edip sorunlarını dinledi. Yozgat 100.yıl Sanayii Sitesi’nde bulunan esnaf ile buluşan Başer, esnaflara hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulunarak, geçmiş Ramazan Bayramlarını kutladı. Esnaflarla sohbet eden, sorunlarını dinleyen Başer, sanayici esnafı ve iş adamının en çok ihtiyaç duyduğu ara eleman ve çıraklık eğitimi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Başer, Sanayici ve iş adamının en çok yetişmiş kalifiye eleman ihtiyacı olduğunu bildiklerini vurgulayarak, bu ihtiyacı gidermek ve ülkeyi sanayi toplumu haline getirmek için mesleki ve teknik eğitim alanında devrim niteliğinde düzenlemeler yaptıklarını söyledi. Yozgat Havalimanı, Bozok Organize Sanayi Bölgesi ve Hız Trenin faaliyete geçmesiyle Yozgat’ın sanayici açısından cazibe merkezi haline geleceğini vurgulayan Başer, yatırımcının mesleki eleman ve çırak ihtiyacını gidermek için şimdiden hazırlık yapılması gerektiğinin önemine değindi.