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Başer, OSB’yi gezdi

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Organize Sanayi Bölgesi’ni gezdi.

Başer, OSB’yi gezdi

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Organize Sanayi Bölgesi’ni gezdi.

15 Mart 2019 Cuma 00:00
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Başer, OSB’yi gezdi

OSB Müdürü Erdoğan Öztürk’ten genel bilgi alan Başer, daha sonra işletmeleri ziyaret edip, sorunlarını dinledi. Başer, ‘’Organize Sanayii Bölgemizde bulunan fabrikalar başarılarıyla gururlandırıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimize kumanya üretimi yapan SİDAŞ Firmasını ziyaret ettik. Bununla birlikte diğer firmaları, tesisleri de gezdik. İşçi kardeşlerimize hayırlı işler dileğinde bulunduk’’ dedi.

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