Başer muhtarlarla buluştu

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, AK Parti Sorgun İlçe Başkanı Mesut Kılıç, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Nurullah Nurdoğan ile birlikte muhtarlar ile toplantı yapan Başer, muhtarların sorunlarını dinledi. Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Sorgun ilçesinin Karaveli köyünde Alişar, Sarıhamzalı, Kepirce, Ocaklı, Mansuroğlu, Karaveli, Çavuşköy, Gedikhasanlı, Büyükören köylerinin muhtarları ile bir araya geldi. Muhtarlar ile tek tek görüşen Baüşer, onların taleplerini aldı. Milletvekili Yusuf Başer, ‘’Demokrasi zincirinin ilk halkası, devletin, vatandaşa dokunan en sıcak eli olan değerli muhtarlarımızı muhabbetle selamlıyorum. Muhtarlarım şahsında kıymetli köy sakinlerimize selam ve sevgilerimi gönderiyorum’’ dedi.