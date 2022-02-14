Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Başer muhtarlarla buluştu

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Sorgun ilçesinde muhtarlar ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

14 Şubat 2022 Pazartesi 00:59
Başer muhtarlarla buluştu

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, AK Parti Sorgun İlçe Başkanı Mesut Kılıç, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Nurullah Nurdoğan ile birlikte muhtarlar ile toplantı yapan Başer, muhtarların sorunlarını dinledi. Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Sorgun ilçesinin Karaveli köyünde Alişar, Sarıhamzalı, Kepirce, Ocaklı, Mansuroğlu, Karaveli, Çavuşköy, Gedikhasanlı, Büyükören köylerinin muhtarları ile bir araya geldi. Muhtarlar ile tek tek görüşen Baüşer, onların taleplerini aldı. Milletvekili Yusuf Başer, ‘’Demokrasi zincirinin ilk halkası, devletin, vatandaşa dokunan en sıcak eli olan değerli muhtarlarımızı muhabbetle selamlıyorum. Muhtarlarım şahsında kıymetli köy sakinlerimize selam ve sevgilerimi gönderiyorum’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Başer Muhtarlarla BuluştuYozgatIlerigazetesişubatPazartesiHaberAkpartiMilletvekiliSeçimİşleriBaşkanYardımcısıYusufbaşerSorgunMuhtarlarBirArayaGeldi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ortak açıklama
Ortak açıklama
Yaşar’dan zamlara tepki
Yaşar’dan zamlara tepki
‘Lütfen içmeyin’
‘Lütfen içmeyin’
Tek gündem faturalar
Tek gündem faturalar
Maliyetler 5 kat arttı
Maliyetler 5 kat arttı
Başer, meclise katıldı
Başer, meclise katıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim