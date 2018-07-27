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Başer mecliste konuştu

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, kaldırılan OHAL yerine düzenlenen kanun teklifi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda konuşma yaptı.

Başer mecliste konuştu

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, kaldırılan OHAL yerine düzenlenen kanun teklifi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda konuşma yaptı.

27 Temmuz 2018 Cuma 07:00
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Başer mecliste konuştu

 Başer, Fethullahçı Terör Örgütü tarafından 15 temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devletine, seçilmiş Hükümete ve milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne darbeye teşebbüs edildiğini anımsatarak, darbenin aziz Türk Milletinin ferasetiyle bertaraf edildiğini belirtti. Tarih boyunca lanetle anılacak bu hain darbe teşebbüsünde Türk Milletinin Devletinin, Cumhurbaşkanın ve Hükümetin yanında yer alarak kahramanlık destanı yazdığını vurgulayan Başer, ‘’O karanlık ve hainde gecede adeta imanın gücü, tankın gücüne galebe çalmıştır’’ dedi.

Başer, alınan her türlü tedbire rağmen her kılıfa giren, devletin tüm hücrelerine haince sirayet etmiş Fethullahçı terör örgütü ve yıllardır kadın, çocuk demeden kan döken PKK ve onun uzantılarının varlığını devam ettirdiğini vurguladı. Başer, OHAL yerine ihdas edilen düzenlemelerle terör örgütü mensupları ve onlara yandaşlık eden odaklarlarla kararlı mücadelenin devam edeceğini belirterek konuşmasını sonlandırdı.

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