Başer makamı devraldı

Parti binasında düzenlenen törende, il başkanlığı görevinden istifa eden Çelebi Dursun, AK Parti Yozgat İl Başkanlığına atanan Başer'e görevinde başarılar diledi. Dursun, il başkanlığında sadece başkan olarak kendisinin istifa ettiğini yönetim kurulunun devam ettiğini belirtti. Başer de başkanlık görevini kendisine layık gören Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Başer, bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı da Dursun'a teşekkür ederek, "Başkanımızın bundan sonraki çalışmalarımızda da bize rehberlik edeceğine inanıyorum. Partimiz bugüne kadar ilimize büyük hizmetler sağlamıştır, bundan sonrada da bu hizmetlerin artarak devam etmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" diye konuştu. Başer, “Partimizin geçmişten bu güne kadar Yozgat’ımızda çok değerli hizmetleri vardır. Bundan sonraki süreçte bizimle birlikte Belediye Başkanlarımızla, ilçe başkanlarımızla birlikte daha güzellerini yapma gayreti içerisinde olacağız” dedi. Başer, Yozgat’ın daha ileriye gitmesi, sorunlarının çözümü için parti gözetmeksizin birlik beraberlik içerisinde hareket edeceklerini söyledi.

KADINLARA YER VERİLECEK

‘Cumhurbaşkanının; Yozgat’ta kadınların mı erkeklerin mi sözü geçer? diye sorduğunu’ kaydeden Başer, kendisinin de ‘kadınların sözünün biraz daha ağır bastığını’ söylediğini belirterek, ‘’O nedenle önümüzdeki dönemde il yönetimimiz de hanımlarımızın, gençlerimizin daha ağırlıklı olacağını şimdiden söyleyebiliriz. Partimizin geçmişten bu güne kadar Yozgat’ımızda çok değerli hizmetleri vardır. Bundan sonraki süreçte bizimle birlikte Belediye Başkanlarımızla, ilçe başkanlarımızla birlikte daha güzellerini yapma gayreti içerisinde olacağız’’ ifadelerini kullandı. Başer, bundan sonra diğer siyasi partilerin hepsiyle görüşeceklerini, basınla, STK’larla görüşüp, siyasi ayrım gözetmeksizin Yozgat’ın problemlerini siyasi parti ayrımı yapmadan elbirliği ile gerekirse en üst kademelere kadar giderek, öncelik sırasına göre çözülmesi için çaba sarf edeceklerini bildirdi.

HERKESLE GÖRÜŞECEĞİZ

Başer, ‘’Belediyemizin Yozgat Merkez de olsun, ilçelerde olsun çok güzel hizmetleri var. Ben gerekse Partimizin, belediyelerimizin hizmetlerinin çok iyi anlatılmadığını düşünüyorum. Onun için her birimiz bir il başkanı, Belediye başkanı gibi tüm Yozgat’ta AK Parti’nin hizmetlerini anlatmak, daha yapılacaklar konusunda da birlikte hareket ederek acil bir şekilde takip ederek bunların gerçekleştirilmesini sağlamak olacaktır’’ şeklinde konuştu. Devir teslim törenine Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, ilçe belediye başkanları, AK Parti ilçe başkanları ve partililer katıldı.