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Başer, köyleri gezdi

YOZGAT İl Genel Meclisi’nin hafta sonunda yaptığı toplantıya katılan AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, meclis üyelerine hitaben bir konuşma yaptı, ardından da Yozgat'ta devam eden yatırımlar, hizmetler, çalışmalar konuşuldu.

Başer, köyleri gezdi

YOZGAT İl Genel Meclisi’nin hafta sonunda yaptığı toplantıya katılan AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, meclis üyelerine hitaben bir konuşma yaptı, ardından da Yozgat'ta devam eden yatırımlar, hizmetler, çalışmalar konuşuldu.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 00:00
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Başer, köyleri gezdi

Başer, daha sonra Yozgat İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı, bazı meclis üyeleri ve Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz ile birlikte Kırım-Cihanpaşa Grup Köy Yolu'nda asfalt serim çalışmalarını inceledi. 14 kilometrelik köy yolunda yapılan çalışma ile köylerin asfalt ile buluşmaya devam ettirileceği kaydedildi. Başer, Kale köyünü ziyaret edip, Muhtar Mustafa Çevik'ten bilgi aldık. Köy sakinlerimizi muhabbetle selamlıyorum. Cihanpaşa köyünde de Muhtar İsmail Çakır ile birlikte köylülerle sohbet etti. 

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