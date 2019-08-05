Başer, köyleri gezdi

Başer, daha sonra Yozgat İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı, bazı meclis üyeleri ve Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz ile birlikte Kırım-Cihanpaşa Grup Köy Yolu'nda asfalt serim çalışmalarını inceledi. 14 kilometrelik köy yolunda yapılan çalışma ile köylerin asfalt ile buluşmaya devam ettirileceği kaydedildi. Başer, Kale köyünü ziyaret edip, Muhtar Mustafa Çevik'ten bilgi aldık. Köy sakinlerimizi muhabbetle selamlıyorum. Cihanpaşa köyünde de Muhtar İsmail Çakır ile birlikte köylülerle sohbet etti.