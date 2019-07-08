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Başer, köylerde sorun dinledi

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, geçtiğimiz ay içerisinde yaşanan doğal afetten zarar gören köyleri ziyaret ederek, çiftçilerin, köylülerin sorunlarını, taleplerini dinledi.

Başer, köylerde sorun dinledi

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, geçtiğimiz ay içerisinde yaşanan doğal afetten zarar gören köyleri ziyaret ederek, çiftçilerin, köylülerin sorunlarını, taleplerini dinledi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 00:00
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Başer, köylerde sorun dinledi

Başer'e ziyaretlerinde Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir,  İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı, İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Nazif Yılmaz ve il genel meclisi üyeleri de bulundu. Türkmen Araplı, Salmanfakılı, Çallılı, Lök ve Gökçekışla köylerini ziyaret eden Başer, şiddetli yağmur, dolu ve sel sularından zarar gören köylerde incelemelerde bulunup, Muhtar ve köy sakinlerinden bilgi aldı. Başer, ‘’Köylerimizde İl Özel İdaresi, DSİ, ÇEDAŞ ekipleri çalışıyor. Köylerimizde çalışmaların bir an önce tamamlanması için diğer kurumlarımızdan da iş makinesi desteği alarak çalışmaları hızlandırdık. Kısa süre içerisinde selden zarar gören yol, su ve kanalizasyon gibi altyapı çalışmalarını tamamlayıp vatandaşımızın normal yaşamına dönmesi için çaba sarf ediyoruz" dedi. 
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin de inceleme yaptığını ifade eden Başer, "Afet kapsamına alınarak mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi için gerekli tüm hizmetleri yapmak için gayret gösteriyoruz. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasını istemiyoruz. Devletimiz imkanları ölçüsünde inşallah vatandaşımıza elini uzatmış olacak" diye konuştu. 

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