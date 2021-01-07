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Başer, kongre sürecini Değerlendirdi

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, İl Kongresinin 13 Mart tarihinde yapılacağını hatırlatarak, genel değerlendirmelerde bulundu.

07 Ocak 2021 Perşembe 00:21
Başer, kongre sürecini Değerlendirdi

Başer geçtiğimiz hafta içerisinde başladığı Yozgat İl Başkanlığı görevini sonrasında yoğun bir trafiğin içerisine girdiklerini söyledi. 13 Ocak itibariyle de, il kongresini gerçekleştireceklerini dile getiren Başer, Pandemi nedeniyle kısıtlı katılımlarla il kongresini yapacaklarını belirtti. AK Parti’nin geçtiğimiz dönemlerde Yozgat’ta çok büyük hizmetleri olduğuna vurgu yapan Başer, ‘’Hem genel bazda Ak Partinin hizmetleri, hem de yerel bazda hizmetleri oldu. Genele baktığımız zaman sadece Yozgat merkez değil, tüm ilçelerimizle birlikte çevre illeri kıskandıracak kadar Yozgat'ımıza kamu yatırımları adeta yağmur gibi yağdı. Özel sektörde Organize sanayi bölgesinde yatırımlara başlandı. Pandemi nedeni ile bazı hizmetlerde aksamalar olsa da diğer illere göre Yozgat'ımızda güzel hizmetler oluyor. Devam eden hizmetlerimiz var, tamamlanmış hizmetlerimiz var, bilindiği gibi Yozgat merkezimizde özellikle Adalet Eğitim Merkeziyle, Diyanet Eğitim Merkeziyle,  Ceza Eviyle Yozgat'ımızda çok ciddi hareketlikler olacak. Bu hizmetler tamamlandı, açılışları bekliyor,  gelen personeliyle birlikte Yozgat'ımızda aldıkları maaşlarla bu personellerin ciddi katkıları olacak. hem esnafımıza hem de diğer kesimlere ciddi katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayip Erdoğan olmak üzere bu hizmetlerde emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum’’ dedi.
ESKİ GÜNLERİNE DÖNECEĞİZ
AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Yozgat'ta birliğin beraberliğin kardeşliğin tesisiyle, Ak Parti’nin yeniden 2 milletvekilinin 4’e çıkaracaklarını, ilçe belediyelerin ise tekrardan AK Parti belediyesi olması yönünde birlik ve beraberlik içinde çalışmalar yapacaklarını ifade etti. Gecelerini gündüzlerine katarak bir ibadet aşkıyla çalışacaklarının altını çizen Başer, ‘’Köylerimize, beldelerimize, ilçelerimize, güzel çalışmalarımızı birlikte yapacağız. Birlik beraberlik içerisinde, Yozgat'ımızın hizmetlerini öncelikle sırasına göre Valimizle, Belediye Başkanımızla, tüm il genel meclisimizle tüm bu hizmetleri yapmış olacağız’’ diye konuştu. 

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