Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 12°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
99171
ALTIN
193.489
DOLAR
4.5921
STERLİN
6.2207
EURO
5.3613

Başer, kadınlarla buluştu

YOZGAT Milletvekili adayı, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Başer, kadınlarla buluştu

YOZGAT Milletvekili adayı, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

01 Haziran 2018 Cuma 07:00
67 Okunma
Başer, kadınlarla buluştu

Son olarak Sarıkaya ve Kadışehri ilçelerinde seçmenlerle bir araya gelen Başer, AK Parti hükümetleri döneminde getirilen hizmet ve yatırımları anlattı. Sarıkaya ilçesindeki yeni TOKİ Konutlarında, AK Parti Kadın Kolları tarafından düzenlenen Mahalle Toplantısına katılan Başer, katılımcıların ilgi odağı oldu. Kadınların sorduğu soruları yanıtlayan Başer, sıcak ve samimi geçen toplantıdan yüzü gülerek ayrıldı. Milletvekili Yusuf Başer, Kadışehri ilçesinde de muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başer, Kadışehri Devlet Hastanesini ziyaret etti, başhekimlik yetkililerinden bilgi aldı, hastalara acil şifa dileğinde bulundu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Seçim Bürosu açıldı
Seçim Bürosu açıldı
AK PARTİ’YE BİR TAVSİYE
AK PARTİ’YE BİR TAVSİYE
Yaparsa AK Parti yapar
Yaparsa AK Parti yapar
Bozdağ, MEM’i ziyaret etti
Bozdağ, MEM’i ziyaret etti
Sorunların takipçisiyiz
Sorunların takipçisiyiz
GENÇLERLE KONUŞTUNUZ MU?
GENÇLERLE KONUŞTUNUZ MU?

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim