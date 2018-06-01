Başer, kadınlarla buluştu

Son olarak Sarıkaya ve Kadışehri ilçelerinde seçmenlerle bir araya gelen Başer, AK Parti hükümetleri döneminde getirilen hizmet ve yatırımları anlattı. Sarıkaya ilçesindeki yeni TOKİ Konutlarında, AK Parti Kadın Kolları tarafından düzenlenen Mahalle Toplantısına katılan Başer, katılımcıların ilgi odağı oldu. Kadınların sorduğu soruları yanıtlayan Başer, sıcak ve samimi geçen toplantıdan yüzü gülerek ayrıldı. Milletvekili Yusuf Başer, Kadışehri ilçesinde de muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başer, Kadışehri Devlet Hastanesini ziyaret etti, başhekimlik yetkililerinden bilgi aldı, hastalara acil şifa dileğinde bulundu.