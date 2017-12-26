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Başer, gençlere seslendi

YOZGAT Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen ‘Kariyer Günleri’ programının konuğu AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer oldu.

Başer, gençlere seslendi

YOZGAT Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen ‘Kariyer Günleri’ programının konuğu AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer oldu.

26 Aralık 2017 Salı 07:00
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Başer, gençlere seslendi

Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleşen programa Milletvekili Yusuf Başer, Vali Yardımcısı Salih Altun, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Milletvekili Başer, öğrencilere Yozgat’ın Çalatlı Köyü’nden başlayıp, İstanbul Hukuk Fakültesi’ne kadar uzanan eğitim hayatı ve öğrencilik günlerini, avukatlık sürecini ve politikaya atılarak milletvekili olma sürecini anlattı. Milletvekili Başer, her Anadolu köylüsü gibi dar gelirli çiftçi bir ailenin evladı olarak zor şartlar altında eğitim aldığını belirterek, “Bir de üstüne annemizi kaybetmenin acısını yaşadık” diye konuştu.
Gençlere seslenen Yusuf Başer, kendi çocukluk ve gençlik yıllarında Türkiye’nin ve Yozgat’ın yaşadığı sıkıntıların geride kaldığını hatırlattı. Artık gençlerin imkan ve olanak noktasında daha iyi şartlarda olduğunu hatırlatarak, “Ben o dönem hukuk fakültesi hayal ettiğimde, bazı öğretmenlerim bunun mümkün olamayacağını dile getirmişlerdir. Oysa başarılıydım, yapacağıma inanıyordum.  Buradan tüm öğretmenere sesleniyorum,  ne olur gençlerin hayallerini kırmayın, karartmayın” şeklinde konuştu.
Söyleşi  tarzında gerçekleşen programın sonunda Başer, öğrencilerden gelen soruları da yanıtlayarak programı sonlandırdı. Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ramazan Güneşer, Başer’e katılımından dolayı teşekkür etti.

Son Güncelleme: 26.12.2017 09:40
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