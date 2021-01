Başer, esnafı gezdi

Başer, esnaf ziyaretinde dert dinledi, sohbet etti, talepleri aldı. Başer, küresel salgın haline gelen Koronavirüse karşı ülkece milli bir mücadelenin içerisinde olduğumuzu, devletin gerekli her türlü tedbirleri aldığını, sağlığını tehdit eden bu salgına karşı bütün imkanların seferber edildiğini söyledi. Başer, ‘’Türkiye, son 18 yılda temel hizmet alanlarında yaşadığı değişim ve dönüşüm sayesinde Koronavirüs salgınına en hazırlıklı ülkelerden biridir. Bugün, dünyanın en güçlü genel sağlık sigorta sistemini hayata geçirmiş, en modern hastanelerini inşa etmiş, dünyanın örnek aldığı bir Türkiye var. Bunun yanında; 165 bin doktorumuz, 205 bini hemşire olmak üzere 490 bin sağlık ve 360 bin destek personelimizle devasa bir sağlık ordusuna sahibiz’’ dedi. Başer, süreçte, yüksek risk grubunda bulunan, ihtiyaçlarını karşılayacak bir yakını da bulunmayan vatandaşları hiçbir şekilde mağdur etmeyeceklerini bildirdi. Başer, ‘’112, 155 ve 156 telefon numaralarını aradığınız taktirde, sayın valim ve kaymakamlarımız başkanlığında kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere hazırdır. Müsterih olunuz; hiçbir virüs, hiçbir salgın Türkiye’den güçlü değildir. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışına sahip bir medeniyetin mirasçıları olarak; bizim önceliğimiz her bir vatandaşımızın sağlığıdır. Her badirede olduğu gibi bu sıkıntılı süreçten de birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirerek çıkacağımızdan şüphem yoktur’’ diye konuştu.