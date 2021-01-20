Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1565
ALTIN
441.153
DOLAR
7.4723
STERLİN
10.1697
EURO
9.0601

Başer, esnafı gezdi

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, bazı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte esnaf ziyaretlerine Bankalar Caddesi’nden başladı.

20 Ocak 2021 Çarşamba 00:41
Başer, esnafı gezdi

Başer, esnaf ziyaretinde dert dinledi, sohbet etti, talepleri aldı. Başer, küresel salgın haline gelen Koronavirüse karşı ülkece milli bir mücadelenin içerisinde olduğumuzu, devletin gerekli her türlü tedbirleri aldığını, sağlığını tehdit eden bu salgına karşı bütün imkanların seferber edildiğini söyledi. Başer, ‘’Türkiye, son 18 yılda temel hizmet alanlarında yaşadığı değişim ve dönüşüm sayesinde Koronavirüs salgınına en hazırlıklı ülkelerden biridir. Bugün, dünyanın en güçlü genel sağlık sigorta sistemini hayata geçirmiş, en modern hastanelerini inşa etmiş, dünyanın örnek aldığı bir Türkiye var. Bunun yanında; 165 bin doktorumuz, 205 bini hemşire olmak üzere 490 bin sağlık ve 360 bin destek personelimizle devasa bir sağlık ordusuna sahibiz’’ dedi. Başer, süreçte, yüksek risk grubunda bulunan, ihtiyaçlarını karşılayacak bir yakını da bulunmayan vatandaşları hiçbir şekilde mağdur etmeyeceklerini bildirdi. Başer, ‘’112, 155 ve 156 telefon numaralarını aradığınız taktirde, sayın valim ve kaymakamlarımız başkanlığında kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere hazırdır. Müsterih olunuz; hiçbir virüs, hiçbir salgın Türkiye’den güçlü değildir. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışına sahip bir medeniyetin mirasçıları olarak; bizim önceliğimiz her bir vatandaşımızın sağlığıdır. Her badirede olduğu gibi bu sıkıntılı süreçten de birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirerek çıkacağımızdan şüphem yoktur’’ diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
BaşerEsnafı Gezdi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sedef, sorun dinliyor
Sedef, sorun dinliyor
Mazbatasını aldı
Mazbatasını aldı
DSP’den istişare
DSP’den istişare
Erdoğan, canlı bağlantı ile konuştu
Erdoğan, canlı bağlantı ile konuştu
Yeniden Refah’tan esnaf ziyareti
Yeniden Refah’tan esnaf ziyareti
Başer, seçimle başkan
Başer, seçimle başkan
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim