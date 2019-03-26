Başer, destek istedi

Başer, Kadışehri ilçesinde partisinin düzenlediği mitingde Belediye Başkan Adayı İrfan Akın’a destek istedi, ‘’Kutlu seferimize Kadışehri mitingimizi yaparak devam ediyoruz. Soğuk havaya ve sabahın erken saatine rağmen mitingimize yoğun ilgi gösteren Kadışehrili kardeşlerimi muhabbetle selamlıyorum’’ dedi. Milletvekili Başer, ‘Memleket işi gönül işi sevdası’ ile kutlu sefere çıkarak, Çiğdemli, Dedefakılı ve Ozan Beldelerini ziyaret ettiklerini, buralarda gördüğü yoğun ilgiden dolayı seçmenlere teşekkür etti.