Başer ‘çalışacağız’ dedi

Başer yemin töreninin ardından yaptığı açıklamada tüm Yozgatlıları kucaklayarak hizmet üreteceğini söyledi. Milletvekili Başer, “Oyunun rengi ne olurda olsun. Al bayrağın gölgesinde varlık ve huzur bulan tüm vatandaşlarımızla ve Yozgat sevdasını ve hizmet aşkını benimsemiş tüm hemşerilerimizle daha güzel günlere birlikte yürüme vaktidir” dedi.

Yozgat’ın ve Türkiye’nin kaybedecek vakti olmadığını vurgulayan Başer, meydanlarda konuşulanların seçim meydanlarında kalması gerektiğini ifade etti. Milletvekili Başer, “Bozok Yaylasının milletvekili olmak, hamuru bu topraklarda yoğrulan herkes için hem büyük bir gurur, hem de büyük bir sorumluluktur. Bu sorumluluğun gereklerini yerine getirirken hemşerilerimizle birlikte yürüyeceğiz. Birlikte düşüneceğiz. Birlikte üreteceğiz” şeklinde konuştu.

Milletvekili Başer, Ak Parti’nin bütün renkleri, bütün sesleriyle bir Türkiye partisi olduğunu vurgulayarak “Farklılıklar zenginliğimiz, siyasetimiz ahenk siyasetidir” difadelerini kullandı. Türkiye’nin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeni döneme girdiğini sözlerine ekleyen Başer “Bizi biz yapan, bu toprakları vatan kılan değerlere, bu milletin her bir ferdine saygıyla ve sadakatle hizmete devam edeceğiz. Bütün vatandaşlarımızı bu ülkenin asli unsuru olarak aynı duygular ve ortak hedefler etrafında buluşturmayı, büyük Türkiye’nin yeniden inşaası için şiar edindik. Yeni dönemde mutlu, müreffeh ve güçlü Türkiye’yi 81 milyon el ele, birlikte inşa edeceğiz, Yozgat için düşünen, üreten, sıkıntısı olan kim varsa herkese kapımız ve gönlümüz açıktır” diyerek açıklamasını sonlandırdı.

