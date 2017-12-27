Başer, Çağrı Fiberi ziyaret etti

Yozgat’ta istihdam sağlayan müteşebbislerin her zaman yanlarında olduklarının altını çizen Başer, park ve bahçelere oyuncak imalatı yapan işletmen yöneticileri Mehmet ve Yahya Bolat’tan üretimleri hakkında bilgi aldı. Çağrı Fiber İşletme Müdürü Mehmet Bolat, çocuk oyun grupları ürettiklerini, Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen talepleri karşılamaya çalıştıklarını söyledi. Dışardan hiçbir ürün temin etmeden kendi üretimlerini yaptıklarına işaret eden Bolat, “Sektörümüzde kalıp çok maliyetli. Kalıbımızı da kendimiz üretiyoruz. Kazandığımızı buraya harcıyoruz” dedi.

İtfaiye aracı, Madagaskar, tırmanma duvarı, fil, masal kahramanları gibi farklı modellerin üretimini yaptıklarını dile getiren Bolat, sektörde kalifiye eleman sıkıntısı olduğuna vurgu yaptı. Bolat, ‘Burada kazandığımızı Yozgat’a harcamak adına yerli eleman çalıştırıyoruz. Ancak her sektörde olduğu gibi biz de kalifiye eleman sıkıntısı yaşıyoruz’’ diye konuştu.

Milletvekili Yusuf Başer, tüm sektörlerde kalifiye elen sıkıntısının görüldüğünü, sorunun çözümlenmesi noktasında çeşitli kurslar açarak, açığın kapatılmasına çalışıldığını vurguladı.