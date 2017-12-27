Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
111809
ALTIN
157.879
DOLAR
3.8236
STERLİN
5.1249
EURO
4.5496

Başer, Çağrı Fiberi ziyaret etti

YOZGAT Milletvekili Yusuf Başer, temalı oyun parkı oyuncakları alanında Türkiye’de tek firması olan Çağrı Fber İşletmesini ziyaret etti.

Başer, Çağrı Fiberi ziyaret etti

YOZGAT Milletvekili Yusuf Başer, temalı oyun parkı oyuncakları alanında Türkiye’de tek firması olan Çağrı Fber İşletmesini ziyaret etti.

27 Aralık 2017 Çarşamba 07:00
178 Okunma
Başer, Çağrı Fiberi ziyaret etti

Yozgat’ta istihdam sağlayan müteşebbislerin her zaman yanlarında olduklarının altını çizen Başer, park ve bahçelere oyuncak imalatı yapan işletmen yöneticileri Mehmet ve Yahya Bolat’tan üretimleri hakkında bilgi aldı. Çağrı Fiber İşletme Müdürü Mehmet Bolat, çocuk oyun grupları ürettiklerini, Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen talepleri karşılamaya çalıştıklarını söyledi. Dışardan hiçbir ürün temin etmeden kendi üretimlerini yaptıklarına işaret eden Bolat, “Sektörümüzde kalıp çok maliyetli. Kalıbımızı da kendimiz üretiyoruz. Kazandığımızı buraya harcıyoruz” dedi.

İtfaiye aracı, Madagaskar, tırmanma duvarı, fil, masal kahramanları gibi farklı modellerin üretimini yaptıklarını dile getiren Bolat, sektörde kalifiye eleman sıkıntısı olduğuna vurgu yaptı. Bolat, ‘Burada kazandığımızı Yozgat’a harcamak adına yerli eleman çalıştırıyoruz. Ancak her sektörde olduğu gibi biz de kalifiye eleman sıkıntısı yaşıyoruz’’ diye konuştu.

Milletvekili Yusuf Başer, tüm sektörlerde kalifiye elen sıkıntısının görüldüğünü, sorunun çözümlenmesi noktasında çeşitli kurslar açarak, açığın kapatılmasına çalışıldığını vurguladı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
CHP’de seçim hazırlığı
CHP’de seçim hazırlığı
Başer, gençlere seslendi
Başer, gençlere seslendi
Akşener’in programı netleşti
Akşener’in programı netleşti
Akşener Yozgat’a geliyor
Akşener Yozgat’a geliyor
DSP, yargıya başvurdu
DSP, yargıya başvurdu
Başbuğ unutulmadı
Başbuğ unutulmadı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim