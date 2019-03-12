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Başer, boş durmuyor

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, 31 Mart mahalli seçimleri öncesinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Başer, boş durmuyor

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, 31 Mart mahalli seçimleri öncesinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

12 Mart 2019 Salı 00:00
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Başer, boş durmuyor

Başer, Sarıkaya, Çekerek ve Çiğdemli Beldesi’nde seçim çalışmalarında bulunup, adaylarla birlikte ziyaretlerde bulundu. Başer, Sarıkaya ilçesinde önce gençlerle bir araya geldi, daha sonra Sarıkaya Belediye Başkan Adayı Duran Cesur ile birlikte esnaf ziyaretinde bulundu. Başer, Çekerek ve Çiğdemli’de de çeşitli ziyaretlerde bulundu. Başer, ‘’Tevazu, samimiyet, gayret ile önce Millet önce memleket diyerek, Çekerek tarihi günlerinden birini yaşadı. Salonları tıklım tıklım doldurarak kutlu yürüyüşümüze büyük destek verdi. Gönül yürüyüşünüzde biz de varız dedi. Eli öpülesi annelerimizi, bacılarımızı, kardeşlerimizi muhabbetle selamlıyorum’’ dedi. 

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