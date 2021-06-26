Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1392
ALTIN
502.610
DOLAR
8.7510
STERLİN
12.2039
EURO
10.4450

Başer, birlik yönetiminde

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Türk Parlamenterler Birliği Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

26 Haziran 2021 Cumartesi 00:40
Başer, birlik yönetiminde

Türk Parlamenterler Birliği Başkanı Nevzat Pakdil tarafından oluşturulan tek liste ile girilen seçimlerde Yozgat Milletvekili Yusuf Başer Yönetim Kurulu üyesi olarak listede yer aldı. Olağan Genel Kurul sonrası sosyal medya hesaplarından açıklamada bulunan Başer, ‘’Türk Parlamenterler Birliği Olağan Genel Kurulu'nu yaptık. Genel Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş bulunmaktayım. Olağan Genel Kurulun hayırlı olmasını temenni ediyor, güven tazeleyerek tekrar Parlamenter Birliği Başkanlığına seçilen Nevzat Pakdil Başkanımızı ve Yönetim Kurulu üyelerimizi tebrikle görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum’’ dedi. •Ahmet Ayverdi•

Anahtar Kelimeler:
BaşerBirlik Yönetiminde
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KEVEN’DEN YOL TEPKiSi
KEVEN’DEN YOL TEPKiSi
Bozdağ, muhtarlarla buluştu
Bozdağ, muhtarlarla buluştu
DEVA Sorun dinliyor
DEVA Sorun dinliyor
Meşaleli karşılama
Meşaleli karşılama
BAŞER, SORUN DiNLEDi
BAŞER, SORUN DiNLEDi
Sedef’ten esnaf ziyareti
Sedef’ten esnaf ziyareti
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim