Başer, birlik yönetiminde

Türk Parlamenterler Birliği Başkanı Nevzat Pakdil tarafından oluşturulan tek liste ile girilen seçimlerde Yozgat Milletvekili Yusuf Başer Yönetim Kurulu üyesi olarak listede yer aldı. Olağan Genel Kurul sonrası sosyal medya hesaplarından açıklamada bulunan Başer, ‘’Türk Parlamenterler Birliği Olağan Genel Kurulu'nu yaptık. Genel Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş bulunmaktayım. Olağan Genel Kurulun hayırlı olmasını temenni ediyor, güven tazeleyerek tekrar Parlamenter Birliği Başkanlığına seçilen Nevzat Pakdil Başkanımızı ve Yönetim Kurulu üyelerimizi tebrikle görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum’’ dedi. •Ahmet Ayverdi•